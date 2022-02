La delegació de Mans Unides de Solsona centrarà enguany els seus esforços en la construcció d’un centre escolar de primària a Kigali, la capital de Ruanda.

El projecte forma part de la campanya que ha creat l’ONG que porta per lema «la nostra indiferència els condemna a l’oblit».

Durant els pròxims dotze mesos, l’ONG de l’Església catòlica centrarà la seva feina a «denunciar com el mur de la indiferència i la desigualtat condemna a l’oblit milions de persones empobrides i famolenques», asseguren en la presentació de la iniciativa. Mans Unides afirma que, si no s’hi posa remei, la desigualtat, augmentada per la pandèmia, empenyerà a la pobresa 500 milions de persones més i la fam podria afectar 1.000 milions d’éssers humans.

L’any passat la delegació solsonina va ampliar una escola a Benín i va fer un projecte de promoció dels drets i la independència econòmica de les dones vulnerables a Tanzània.