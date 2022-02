El bisbat ofereix aquest diumenge 20 de febrer un acte públic de comiat al bisbe Romà Casanova, que ha estat l'administrador apostòlic de la diòcesi solsonina des de la renúncia inesperada de l'anterior bisbe de Solsona, Xavier Novell. L’acte tindrà lloc a les cinc de la tarda a Solsona i consistirà en una pregària de vespres a la catedral, uns parlaments i una part més lúdica a la Sala dels Sants Màrtirs del Palau Episcopal, i un petit berenar a l’entrada de Palau.

En un comunicat el bisbat de Solsona destaca que "el bisbe Romà ens ha acompanyat, servit i ajudat en tots aquests mesos de seu vacant, participant en tota mena d’actes, reunions, trobades, amunt i avall atenent els dos bisbats de Vic i Solsona" i li dona les gràcies "per haver estat un bon Pastor per a tota la diòcesi solsonina i un prelat molt proper per a tots els qui l’hem tractat".