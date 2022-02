La futura Illa Cultural de Solsona integrarà un conjunt patrimonial insòlit del segle XVII. Es tracta d’una sèrie de grafits i incisions que van aparèixer a les golfes de Cal Metge Solé i que la setmana passada es van acabar de restaurar per encàrrec de l’Ajuntament, ja que l’estat de conservació era pràcticament ruïnós. Tot i que per a la interpretació del seu significat caldria l’informe d’una persona experta, algunes de les inscripcions s’associen a mesures relacionades amb collites.

L’obra restaurada es troba en una paret de 18 metres quadrats de superfície. La integren incisions sobre guix de gruixos d’entre un mil·límetre i un centímetre de profunditat. Hi abunden inscripcions de dates que discorren entre el 1635 i el 1690 i grups de línies paral·leles, molts dels quals s’acompanyen d’una creu que delimita les desenes. També n’hi ha amb lletra gòtica, moltes de les quals són noms propis, creus, fletxes i altres dibuixos. Algunes dates i paraules semblen fetes amb certa habilitat executiva, mentre que d’altres podrien ser intents de còpia de persones que potser no sabien escriure, segons explica la restauradora de béns culturals que ha executat la consolidació i restauració del conjunt, Violant Bonet. També s’hi han identificat paraules soltes escrites amb carbonet o guix.

"Un testimoni excepcional"

Segons subratlla Violant Bonet, "aquests grafits no havien estat mai restaurats, només presentaven alguns reforços amb guix en zones esquerdades". Precisament per això es considera aquest conjunt "un testimoni excepcional conservat in situ des del segle XVII sense haver estat intervingut anteriorment". La restauradora també en remarca la "concentració d’inscripcions i les dimensions, que són destacables", així com "el gran mestratge d’algunes inscripcions i numeracions".

L’objectiu principal de la intervenció ha estat la consolidació i estabilització del suport on s’han trobat els grafits i gravats per evitar més pèrdues de matèria que s’enduguessin aquest patrimoni de forma irreversible. Així mateix, s’havia de netejar la superfície per millorar la lectura del contingut dels missatges. La neteja ha estat molt laboriosa a causa del procediment, que ha estat manual, i la dificultat de preservar totes les incisions. Aquest procés ha permès recuperar i descobrir algunes inscripcions que no s’havien vist abans de la intervenció. Es creu que les línies agrupades en desenes podrien ser un recompte de gra.

Els treballs de consolidació han suposat l’operació en què s’ha invertit més temps, ja que ha calgut actuar en profunditat a causa dels greus despreniments que presentava l’obra. Entre altres tasques, també s’han segellat fissures i s’han reintegrat pèrdues de matèria amb morter de calç tradicional.

Amb aquesta actuació, que ha tingut un pressupost de 14.520 euros, es posen en valor elements patrimonials de la ciutat en un edifici noble del bell mig del nucli antic declarat bé cultural d’interès local. L’immoble original de Cal Metge Solé, per bé que s’ha sotmès a diverses reformes al llarg de la història, data del segle XV. Els darrers anys l’Ajuntament hi ha dut a terme diverses actuacions de manteniment i restauració de caràcter preventiu.

La propera intervenció que es faci en aquesta casa del número 15 del carrer del Castell significarà l’execució de les obres de l’Illa Cultural. L’any passat el consistori va desestimar les previsions inicials de construir-hi la Casa dels Gegants i un alberg de Joventut per no hipotecar les finances municipals, ja que el darrer projecte té un pressupost que ascendeix a 2,6 milions d’euros. En aquests moments, el govern municipal està buscant possibles fonts de finançament per tornar a posar l’Illa Cultural sobre el calendari.