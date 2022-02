Per tal de fer compatibles les tasques de recollida de residus amb l’elevada concurrència als carrers per Carnaval, la regidoria de Medi Ambient de Solsona habilitarà quatre punts de recollida a l’entorn del nucli antic, el passeig del Pare Claret i la Sala Polivalent per substituir el porta a porta entre els dies 24 de febrer i 2 de març. Aquesta mesura s’implementarà també aquest dissabte, dia 19, en què ja hi ha programats actes nocturns.

Aquesta és la zona afectada pels canvis en el porta a porta de Solsona per Carnaval: Així, el consistori demana als veïns del nucli antic, el passatge Guitart, la plaça del Camp, el passeig i tot el sector dels carrers d’Antoni Gaudí, Adolf Mas, Bisbe Lasala i la Sardana, que aquests dies no treguin el cubell i que dipositin els residus als punts de recollida extraordinaris que hi haurà habilitats a la plaça de Sant Roc, el Camp del Serra, la cruïlla del passeig amb Antoni Gaudí o a l’avinguda de la Mare de Déu del Claustre. S’haurà de fer en el mateix horari de sempre, de vuit del vespre a deu de la nit i amb la fracció corresponent al dia de la setmana. També demana que només es treguin els residus si és necessari i no es disposa d’espai a casa. Bars i restaurants, a les cinc del matí En el cas de bars i restaurants d’aquestes zones, es farà una recollida diària de totes les fraccions, que s’han de treure amb bosses separades davant l’establiment, a les cinc de la matinada entre els dies 25 de febrer i 3 de març. Els propers dies tots els locals rebran una visita per explicar-los aquesta mesura per Carnaval.