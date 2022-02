El Carnaval de Solsona inclourà la interpretació en llengua de signes catalana (LSC) de diferents actes de la festa. La proposta va sorgir d’una sinergia entre Amisol i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona amb l’objectiu d’aconseguir que el Carnaval sigui accessible a tothom.

L’estrena dels actes amb intèrpret de llengua de signes serà demà mateix, durant l’Entrega de Bojos. Ja en el cap de setmana de Carnaval, s’interpretarà la presentació del Matarruc d’Honor i la Bramada, el dissabte 26 de febrer, i el Sermó i els ballets el diumenge 27 de febrer. Per altra banda, el dia del Carnaval infantil, dilluns 28 de febrer, també comptarà amb aquesta novetat. La llengua de signes hi serà present al Sermó infantil, a la Bramada, a la presentació del Matarruc infantil i també als ballets.

La Casa Social del Sord de Manresa i Comarques (CASMACS) serà l’associació encarregada de la interpretació en llengua de signes dels actes. L’entitat va ser creada amb l’objectiu de millorar la vida de les persones amb sordesa a través de l’acompanyament, el creixement personal i la solidaritat i va firmar un conveni amb Amisol per poder complir aquests objectius a la comarca del Solsonès.

«Estem intentant parlar amb l’Ajuntament, el Consell Comarcal i totes les entitats possibles per tal d’anar introduint la llengua de signes a tots els actes que es vagin fent», explica Carla Vendrell, la gerent d’Amisol, a Regió7. De fet, per la Fira del Tió celebrada el passat Nadal ja hi va haver un intèrpret de llengua de signes durant l’acte d’encesa de llums.

La llengua de signes és una de les vessants de la iniciativa engegada per Amisol i l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona per fer la festa més accessible. «Ens trobàvem que, un cop fora de l’àmbit de l’entitat, faltava adaptar una mica les activitats del poble per a les persones amb discapacitat. Es va començar a parlar d’adaptar les activitats culturals per fer-les accessibles per tothom i amb l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona va sorgir la idea de fer un Carnaval per a tothom», explica Vendrell.

En aquest sentit, aquest estiu ja es va presentar el primer gegant del Carnaval adaptat a les persones amb discapacitat funcional, el Pop. És una altra de les vessants d’aquesta iniciativa. Aquesta figura, tot i que ja va ser presentada oficialment, participarà enguany en el seu primer Carnaval juntament amb la resta de gegants de la festa solsonina per excel·lència.