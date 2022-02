El camí de la Creu de Solsona, que porta a la urbanització de la Creu Blanca, ha estrenat enllumenat públic, que funciona amb energia solar. Concretament, s’hi han instal·lat vuit fanals amb panells i bateries de liti que es carreguen durant el dia. És la segona instal·lació amb aquesta tecnologia per la qual aposta l’Ajuntament després d’una prova pilot a l’avinguda de Sant Bartomeu des de l’abril de l’any passat.

Les bateries dels nous fanals tenen una autonomia mínima de tres dies amb una potència mínima de 450 Wh. Les lluminàries LED, de fins a 30 W, funcionen al 100% de la seva potència durant les sis primeres hores i no baixen del 50% la resta de temps abans no s’apaguen. Rosó Barrera, regidora de Serveis, posa en relleu l’eficiència energètica d’aquest tipus d’enllumenat públic, «sense comptador ni factura mensual d’electricitat», a més dels avantatges que suposa il·luminar un vial en un entorn rural «amb una infraestructura mínima que no requereix obres per obrir rases ni cablejats».