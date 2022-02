Després del parèntesi de l’any passat, la fira d’atraccions torna al Camp del Serra de Solsona per Carnaval i, tal com es va fer fa dos anys, l’Ajuntament requereix als firaires que s’adaptin a una mesura pensada per al públic infantil amb hipersensibilitat. Es tracta que les atraccions funcionin sense música i sorolls estridents ni il·luminació almenys durant tres hores al dia de divendres a dilluns.

L'horari acordat per a aquesta mesura és de dotze a dos quarts de dues del migdia i de dos quarts de cinc a sis de la tarda, si bé els titulars de les atraccions poden decidir ampliar-lo. Aquesta iniciativa va ser proposada en un ple per ApS-CUP per tal de fer més inclusiu aquest espai de lleure per Carnaval i que en puguin gaudir també els infants hipersensibles, com per exemple amb TEA (trastorn de l'espectre autista), i les seves famílies. Enguany l'Ajuntament ha concedit llicència a 21 atraccions per instal·lar-se al Camp del Serra a partir de la setmana que ve. Aquest volum és molt similar al d'abans de la pandèmia. El 2020 n'hi va haver 24.