L’Agència Catalana de Turisme promociona la celebració del Carnaval a Catalunya des d’un punt de vista turístic posant el focus amb les festes de Solsona, Berga i Sallent, entre altres.

Del Carnaval de Solsona en destaca l’originalitat, per les bates característiques de les comparses i per l’ambient de sàtira que omple la ciutat durant la festa. A més ressalta els gegants bojos i la penjada del ruc com a alguns dels seus atractius.

En el cas de Berga, enguany el Carnaval estarà relacionat amb Eurovisió i posarà en valor les actuacions, espectacles i paròdies de la rua.

Pel que fa a Sallent, en destaca la importància històrica i assenyala la gran participació de la rua de disfresses del dissabte.