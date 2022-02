Sant Llorenç de Morunys continua treballant per donar més espai i veu als joves del municipi. Després de la creació del Consell d’Infants i Joves, aquest any es complirà amb una de les demandes d’aquest consell habilitant un local pels joves del municipi i de la Vall de Lord.

El ple ha aprovat aquesta setmana el Pla Local de Joventut 2022-2025 que té com a eix principal la creació de l’Espai Jove. « A partir de la creació del Consell d’Infants i Joves van anar sorgint propostes i la més destacada era la creació d’un Espai Jove i la contractació d’una persona que el dinamitzi. Al voltant d’aquesta idea s’ha creat aquest pla de joventut», explica a Regió7 l’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu. De fet, el consell juvenil va ser la principal iniciativa de l’anterior Pla Local de Joventut.

L’Espai Jove s’ubicarà a l’antiga seu de Creu Roja al municipi, que és propietat del consistori. Creu Roja va abandonar l’edifici fa tres anys ja que l’Ajuntament va considerar que mancaven locals municipals al poble. «Quan la Creu Roja, que era conjunta dels tres municipis de la Vall de Lord, va deixar l’espai, els altres ajuntaments ens van demanar que el que s’hi fes donés servei als tres municipis», explica Riu. Tot i això, de moment ni Guixers ni la Coma i la Pedra han comunicat a Sant Llorenç la intenció de fer alguna aportació econòmica per l’Espai Jove. «Els altres ajuntaments han dit que volen veure com va però jo espero que s’animin ja que serà un servei que cobrirà tota la vall», afirma Riu.

La intenció del consistori, a més de donar compliment a la demanda dels joves, és que a través del dinamitzador es comencin a incorporar i a ser més actius amb el teixit associatiu del poble i de la Vall de Lord.

Per engegar el projecte l’Ajuntament piteu hi destinarà una partida de 8.000 euros mentre que el dinamitzador serà contractat pel Consell Comarcal. Els mateixos joves proposaran com volen adequar el local, que ocuparà la planta superior de l’edifici. A la planta inferior hi haurà la brigada fins que s’habiliti un magatzem municipal que ara no existeix.