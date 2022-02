L’escriptora Eva Pallarès, de Papallona de Lletres, impartirà cinc tallers de creativitat i escriptura al Saló de les Homílies d’Organyà de la Biblioteca Carles Morató de Solsona. Totes les trobades, la primera de les quals serà la setmana que ve, es faran en dimecres a les sis de la tarda. «La Veu» és el títol de la primera sessió en la què Pallarès proposa fer un viatge intern per identificar la pròpia veu i trobar la millor manera d’expressar-la.

Aquesta activitat, que començarà dimecres, està subvencionada per la Biblioteca Carles Morató i l’aportació per taller és de 10 euros. La inscripció, que es cursa al mateix equipament, es pot fer per sessions, separadament, ja que els continguts són diferents cada dia. Les places són limitades.