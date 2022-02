Un total de 20 persones, entre nenes i dones, han participat en el Taller d’Autodefensa Femenina organitzat per l’Ajuntament de Riner amb la finalitat d’aportar a les participants recursos bàsics per fer front a agressions. El curs ha estat impartit per un equip d’experts en arts marcials encapçalat pel mestre Jorge Monteagudo, director de TaeKwondo Solsona.

Es tracta de la primera activitat d’aquest tipus que es fa al municipi i hi han participat des de nenes de 8 anys a dones de 50.