Abans de final d’any, l’Ajuntament de Solsona ha d’haver executat prop d’una vintena d’actuacions per dinamitzar el comerç local i el mercat. S’engloben en un projecte integral de 602.246 euros que ha estat subvencionat pel Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme amb 400.257 euros dels fons europeus Next Generation. Per posar-hi fil a l’agulla, el consistori celebra un ple extraordinari aquest dimarts, dia 22, a dos quarts de vuit del vespre, per acceptar formalment els ajuts i aprovar la modificació de crèdit necessària.

L’impuls del pla de millora de les àrees comercials i del mercat no sedentari de Solsona, coordinat per l’Agència de Desenvolupament Local amb la col·laboració de la UBIC, s’emmarca en el pla de desenvolupament local 2019-2030. Totes les actuacions responen a cinc eixos de treball per dinamitzar l’activitat comercial de la ciutat: millora urbanística i de serveis de la trama urbana; campanyes i accions per al foment del comerç i l’hostaleria; millora del mercat; singularització de l’oferta al comerç amb la inclusió de producte local i posada en valor d’elements d’identitat local, entre d’altres, i formació dels comerciants i suport a la UBIC. La convocatòria dels Next Generation permet al consistori solsoní donar sortida a accions amb un alt component en digitalització, accessibilitat i sostenibilitat.

Correspon al plenari acceptar la proposta definitiva de concessió de l’ajut per part del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme. Després de valorar el projecte de l’Agència de Desenvolupament Local, els fons es distribueixen entre a actuacions de millora de l’accessibilitat a la zona comercial de la plaça del Camp i del nucli antic; la instal·lació de punts de llum per al mercat i la millora de la megafonia; la senyalística comercial; instal·lació de punts wifi; un sistema de click and collect per al petit comerç; la renovació de l’enllumenat; l’impuls del producte de km 0 al comerç i l’hostaleria amb un marketplace; un sistema de fidelització i traçabilitat, entre altres projectes concrets.

En la sessió d’aquest dimarts també cal donar llum verda a la modificació de crèdit per destinar a aquest projecte 201.988 euros de romanent de tresoreria, que són els que han de complementar la injecció europea.