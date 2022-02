L’any passat el Consell Comarcal del Solsonès va gestionar més de 300 sol·licituds de targetes T10/180 que permeten acollir-se als descomptes en els viatges amb bus entre Solsona i Manresa i entre Solsona i Barcelona per un preu de 7 euros per viatge. Aquesta targeta es pot adquirir al l’ens comarcal per un preu de 2 euros i no és personal, és a dir, que pot ser utilitzada per diferents persones i permet a les usuàries del servei d’autobús accedir a una bonificació del cost del viatge.

Si la targeta que s’ha adquirit és per fer el trajecte de Solsona a Manresa, la persona usuària haurà d’abonar 35 euros que li serviran per fer 10 viatges, el què suposa un cost de 3,5 euros per viatge. Si, per altra banda, es vol una bonificació pel trajecte de Solsona a Barcelona, caldrà abonar un import de 70 euros, el que suposa un cost de 7 euros per viatge. La validesa de l’import de la targeta T10 és de 6 mesos. La implantació d’aquesta tarja es va fer efectiva l’any 2015 i permet una reducció important en el cost del viatge amb autobús (uns 10 euros en el cas de Solsona a Barcelona). El Consell Comarcal assegura que seguirà treballant per tal que el cost del viatge entre Solsona i altres punts del territori amb transport públic sigui el menor possible per la gent de la comarca