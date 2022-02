La subvenció de 400.257 euros que ha de rebre l'Ajuntament de Solsona del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons europeus Next Generation ha estat aprovada pel ple municipal de Solsona tot i que la gestió del projecte que ha de dinamitzar el comerç i el mercat de la ciutat ha generat crítiques entre l'oposició per manca de transparència. Junts, ApS-CUP i PSC van coincidir en què la subvenció és una bona notícia per la ciutat però van criticar que el govern municipal, d'ERC, no els transmetés la informació ni els fes arribar la memòria per conèixer els detalls del projecte pel qual es rebia la subvenció.

"No ens ha agradat gens que no se’ns informés a l’oposició ni se’ns passés la documentació perquè no costava res parlar-ne. No ho hem entès", ha assegurat el portaveu de Junts, Marc Barbens, durant el ple celebrat aquest dimarts a la tarda. La portaveu d'ApS-CUP, Pilar Viladrich, ha explicat que la memòria d'aquest projecte sorgeix del pla estratègic de l'Agència de Desenvolupament Local de Solsona i Cardona (Adlsolcar). En aquest sentit, ha recordat que es va convidar a tots als grups a una primera reunió per desenvolupar aquest pla estratègic però que la col·laboració no va passar d'aquí. "Si aquest treball té la seva principal font en aquest pla estratègic ens hagués agradat participar. No diem que aquest projecte no estigui bé, que segur que ho està, però potser hagués pogut ser més ric i més participatiu", ha apuntat Viladrich. Per la seva banda, el portaveu socialista Mohamed El Mamoun, ha dit que se li va negar la informació que va demanar i ha trobat a faltar la presència d'algun representant de l'Adlsolcar per explicar el projecte.

L'alcaldessa de Solsona, Judit Gisbert, ha respost assegurant que el govern va decidir que fins que no fos segur que es rebria la subvenció no es donaria informació sobre el projecte.

La plaça del Camp genera conflicte

Una de les actuacions que destaquen dins del projecte per dinamitzar el comerç objectiu de la subvenció és una millora d'accessibilitat a la plaça del Camp. Els grups també han demanat que no es confongui aquesta actuació amb la reforma integral de la plaça que es preveu fer més endavant. "No ens va agradar com es va explicar la situació a la ciutadania amb aquella consulta exprés i no ens ha agradat com s’ha barrejat tot", ha dit Barbens fent referència a la consulta que va fer fa uns dies l'Ajuntament a la població per conèixer com volien que fos l'espai en el futur.

Relacionat amb la consulta, Viladrich ha demanat que els propers processos participatius han de complir amb totes les garanties per tal que es diguin a terme. La consulta "ha nascut a mitges. Falta informació, falta debat i falta retorn d’aquesta participació", ha apuntat.

Gisbert, per la seva banda, ha aclarit que l'actuació prevista dins del projecte només cobriria la part interior de la plaça, i no serviria per fer una reforma completa de l'espai que és un dels objectius del govern. Pel que fa a la consulta ha dit que no es tractava del tot d'un procés participatiu sinó que simplement va ser "per començar a caminar". "La idea és fer un procés participatiu més ampli, parlant amb diferents agents perquè la Plaça del Camp és un espai on tothom hi té coses a dir, com vam poder veure", ha explicat l'alcaldessa.