L’Ajuntament d’Olius posarà en marxa un servei de taxi gratuït durant les nits de Carnaval pels joves del municipi que vulguin tornar de Solsona.

El servei estarà en funcionament des de l’una fins les cinc de la matinada del dissabte i diumenge i s’hi poden adreçar els joves d’entre 14 i 20 anys. Per poder gaudir del servei, però, cal fer una reserva prèviament a través de l’Ajuntament d’Olius. El taxi farà el recorregut des de l’aparcament de la plaça de les Moreres a Solsona fins les dues parades de bus que hi ha a la urbanització del Pi de Sant Just.

La idea, tal com explica l’alcalde, Antoni Márquez, va sorgir del Pla de Joventut municipal i l’objectiu és evitar que el jovent torni al Pi de Sant Just «evitant riscos i perills». L’Ajuntament es fa càrrec de tota la despesa.

Márquez apunta que gent de més edat de la prevista ha demanat el servei però afirma que únicament està pensat pel jovent.