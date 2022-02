A Solsona ja es respira Carnaval. Aquests dies s’han fet actes previs com a preludi d’una festa arrenca avui i s’allargarà fins dimecres que ve.

Després de l’aturada de l’any passat per la covid, torna el Carnaval. Suposo que a Solsona hi ha moltes ganes de tornar a viure la festa més popular de la ciutat, oi?

Sí. Des del dia que vam fer públic el programa hem notat que hi ha moltes ganes de Carnaval. La gent ja fa dies que compra entrades per als concerts, les comparses preparen les disfresses, s’han fet les enramades...

La covid obliga a fer algun canvi. Per exemple, els ballets es faran a la plaça del Camp. És una mesura per evitar aglomeracions?

La plaça del Camp és un espai més ampli que la plaça Major i més apropiat per a actes massius com els ballets de dissabte al vespre, els ballets i sermó de diumenge al migdia, i el Carnaval infantil de dilluns. Tot i que ara les mesures no són tan restrictives com ho eren a finals d’any quan des l’organització vam decidir el format, l’hem mantingut perquè encara cal ser prudent i evitar aglomeracions.

S’adopta alguna mesura més per la covid?

Els àpats també canvien d’ubicació, i es faran a la plaça del Camp. I d’altra banda, recordar que cal portar mascareta als actes de la Sala Polivalent.

El nombre d’actes es manté?

Hem afegit un parell d’actes nous a la programació d’enguany: un dinar jove que es farà demà, divendres, i un concert jove. Estan pensats per al públic adolescent, ja que va semblar que potser faltava algun acte per aquesta franja d’edat.

Com a novetat d’enguany, hem de recordar que hi haurà intèrpret de llengua de signes. Una aposta perquè el Carnaval sigui accessible per a tothom, oi?

Sí, la proclamació del mata-Ruc d’Honor i la bramada de dissabte, el sermó i els ballets de diumenge, i el Carnaval infantil de dilluns comptaran amb intèrpret de llengua de signes. A més, els principals actes comptaran amb un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda. I d’altra banda, alguns actes es retransmetran en directe i es podran seguir des de casa en streaming al canal de Youtube del Carnaval de Solsona. Volem fer un Carnaval per a tothom, donant cada any més embranzida al projecte que vam iniciar amb l’associació Amisol.

Ha fet referència al Mata-ruc d’Honor. Podem saber qui serà?

És sorpresa. Només puc dir que aquest any és una persona del món del motor.

Si algú de la Catalunya Central encara no coneix el Carnaval de Solsona, què és allò que no es pot perdre?

L’ambient que es viu al carrer. En un mateix acte t’hi pots trobar des dels avis fins als néts, i tots en gaudeixen. El què ens diferencia és la festa de carrer, al carrer hi passen moltes coses i es viu amb molta intensitat. Els visitants no s’ho poden perdre i poden veure, per exemple, els ballets de tots els gegants, la penjada del ruc... i tampoc no hem d’oblidar les nits de concerts.

De fet, els concerts tenen també un pes important, oi?

Sí, i altres anys el cartell era sonat. Aquest any no tenim concerts tan potents com les últimes edicions del Carnaval però igualment hi haurà bona música. Fins fa quinze dies l’oci nocturn era tancat i hem pogut tibar de grups locals que teníem emparaulats i altres formacions que hem pogut contractar a última hora. Des de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona animem a tothom a assistir-hi perquè cal recordar que som una entitat sense ànim de lucre i les entrades que venem per als concerts i balls a la Sala Polivalent ens ajuden a mantenir viva la festa econòmicament.

El programa d’actes està ple de propostes potents. I no hem d’oblidar el Carnaval infantil, que mou molts nens i nenes. Enguany s’estrenaran dues figures noves que faran créixer la família dels gegants, oi?

Sí, l’Onada i la Flama, dues figures que han nascut dels ous que s’han covat després de la relació amorosa entre l’Espedrera i la Draca. I a més, una altra novetat serà el Pop, que vam presentar a l’estiu, i també viurà el seu primer Carnaval. És un gegant inclusiu, que el pot fer ballar tothom, va amb rodes i és fàcil de portar.

L’afluència de gent creix any rere any. Teniu comptabilitzat el nombre de visitants que atrau el Carnaval de Solsona? I teniu alguna expectativa per aquest any?

No tenim cap estudi d’impacte ni econòmic ni de gent que passa per Solsona per Carnaval, però el del 2020 va ser molt multitudinari, jo hi vaig veure més afluència que mai. I aquest any no ho sé, caldrà veure si hi haurà molta gent o no tanta, perquè sí que en general tothom en té moltes ganes però també hi ha a qui encara li fa molt respecte la covid.

És una festa molt arrelada. El 2020 va celebrar els 50 anys de la seva recuperació i de fet aquest any s’ha estrenat el documental que repassa l’origen i l’evolució...

Sí, ha passat de generació en generació des que es va recuperar el 1971 en plena dictadura. De fet, hi ha gent que va arriscar la seva vida per recuperar una festa, i si tenim present això, no es pot perdre mai.

Com s’han viscut a Solsona els dies previs a la festa?

Les comparses i els solsonins amb molta il·lusió, perquè és la festa més boja de l’any. I l’organització, d’una banda amb nervis perquè ha estat un any complicat pel fet que la covid ens ha obligat a anar a última hora en moltes coses. I d’altra banda, amb ganes de donar avui el tret de sortida al Carnaval i que tot surti rodó i el millor possible.