Solsona ja ha començat a treballar en el projecte de dinamització del comerç i el mercat pel qual ha rebut un ajut de 400.257 euros del Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme a través dels fons europeus Next Generation. El pla, que consta de 18 accions, haurà de quedar executat i pagat aquest any ja que és un requisit per rebre la subvenció. Per tant, el consistori haurà de treballar a contrarellotge. «Hi ha molta feina i els tempos són vitals», va dir ahir l’alcaldessa Judit Gisbert en la presentació pública del projecte.

Gisbert i la presidenta de l’Agència de Desenvolupament de Solsona i Cardona (Adlsolcar), Glòria Domínguez, van explicar que les 18 accions que formen part del pla formen part d’un treball previ que es ve fent durant molt temps i que la subvenció simplement ha obligat a encaixar-les dins dels requisits de la subvenció però també permet accelerar aquestes millores que sovint no es duien a terme per manca de recursos econòmics.

Algunes de les accions ja s’han realitzat durant el 2021 com és el cas de la compra de bujols pels comerços de cara al porta a porta o alguna campanya de promoció del comerç local. Entre la resta d’accions destaquen la reforma del paviment de la plaça del Camp, la creació d’un sistema de fidelització i traçabilitat a través d’una moneda complementària, la instal·lació de preses de corrent per a fires i mercats o la millora del sistema de control d’accés de vehicles al nucli antic, entre altres.

El pla també contempla algunes accions innovadores com un sistema per recollir comandes fetes via on-line a través de taquilles, el que es coneix com a un format click and collect. També es preveu la creació d’un espai de trobada entre productors i establiments de restauració i alimentació per potenciar els productes de km 0.

El president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Solsona, Francesc Ester, va assegurar que el sector té ganes de fer aquest pas endavant. Domínguez va destacar que es tracta d’«una oportunitat pel canvi», i va apuntar que és fonamental no quedar-se fora del carro de la modernització ja que serà essencial pel comerç.

Pel que fa al límit de temps per dur a terme les accions, Domínguez va explicar que algunes d’elles s’hauran de realitzar aquest any però es podran començar a desenvolupar més endavant. Gisbert, per la seva banda, va apuntar que aquestes actuacions no han sorgit del no res, sinó que provenen d’una feina prèvia que s’ha anar realitzant a través dels últims 10 anys amb tots els agents que estan relacionats amb el desenvolupament del comerç a Solsona.

El projecte es realitzarà gràcies a la subvenció de 400.000 euros dels Next Generation però el consistori hi aporta més de 200.000 euros del romanent de tresoreria.