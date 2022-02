Els hotels de Solsona faran l’agost per Carnaval. La gran majoria dels establiments de la ciutat ja tenen totes les habitacions plenes per les nits de divendres, dissabte i moltes també de diumenge, ja que el carnaval infantil que es celebra dilluns cada cop porta més famílies a pernoctar a la ciutat.

«Ho tenim a petar, el Carnaval mai falla», assegura la gerent de l’hotel Crisami, Cristina Bolló, a Regió7. El seu és un dels hotels que ja té les nits de divendres i dissabte plenes. Pel que fa a la de diumenge, explica que «esperem alguna reserva d’última hora», però detalla que hi sol haver poca ocupació perquè no a tot arreu és festa i per tant la gent es mou menys. Bolló celebra que enguany sí que es dugui a terme la festa perquè «per Carnaval fem l’agost a Solsona». Tot i això destaca que més enllà del punt de vista econòmic, suposa una gran alegria per la ciutat.

«Està sent una bogeria. Ho tenim tot ple però tenim molta gent dient-nos que si es cancel·la alguna cosa els avisem», diuen a l’Hotel Gran Sol. De fet, expliquen que quan es cancel·la alguna habitació, «abans que truquem a les persones que estan a la llista d’espera ja s’ha tornat a reservar l’habitació que ha quedat lliure». Una situació similar viuen a l’hotel La Freixera, que ha arribat a omplir alguna habitació cancel·lada en menys de mitja hora.

L’hotel Solsona Centre també ho té tot ple de divendres a diumenge. «Per Carnaval fem el doble de calaix que en un cap de setmana normal», expliquen.

En el cas de l’hotel Sant Roc, la seva gerent Dolors Garrigasait destaca que aquest any el Carnaval «serà una bogeria». La solsonina diu que la gent té ganes de sortir i agraeix que després d’unes setmanes de tranquil·litat pel que fa al sector, «ara ve molta eufòria».

La nit de diumenge és la que costa més d’omplir però cada any creix la demanda. Ho noten, per exemple, al Càmping Solsonès, que també ha fet ple durant els tres dies. «Cada vegada es veu més gent d’altres parts de Catalunya que s’agafa festa els dilluns i dormen aquí per veure el Carnaval infantil de dilluns», expliquen i afegeixen que, pel que fa als dies forts del cap de setmana, «si tinguéssim 100 bungalows segur que els ompliríem».

Pel que fa al turisme rural, la presidenta de Turisme Rural Associat del Solsonès, Pilar Bielsa, assegura que el Carnaval no té gaire impacte en el seu sector ja que els establiments estan més allunyats de la ciutat.

El Carnaval de Solsona començarà oficialment aquesta tarda amb l’arribada del rei Carnestoltes. La festa s’allargarà fins dimecres vinent. Més informació a l’especial del Carnaval de Solsona que acompanya el diari d’avui.