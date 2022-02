Solsona ha donat la benvinguda al rei Carnestoltes. El portal del Pont s’ha omplert de gom a gom per rebre al protagonista del Carnaval d’enguany, que és Miquel Ortiz, conegut a Solsona com per la seva faceta de “speaker”. La seva arribada ha estat protagonitzada per la presència de nombroses motos, de les que és un gran aficionat, així com dels segrestadors que van protagonitzar la història del seu segrest la passa edició virtual a través de les xarxes socials.

El cotxe del Carnestoltes ha pujat fins a la plaça Major custodiat pels gegants bojos. Allà ha donat el seu discurs d’agraïment en el qual ha tingut paraules per un dels impulsors del Carnaval, el Joan Subirà. Ortiz ha destacat que ser el Carnestoltes és “un somni fet realitat” i ha recordat la il·lusió que li feia ser-ho quan era petit i el veia a Solsona. A més de ser un gran aficionat a les motos, Ortiz ha estat vinculat durant molts anys al Carnaval. Ja fa 35 anys que participa en l’arribada del Carnestoltes i també en la posada de bates. A més també ha sigut miss forastera de fora en alguna ocasió. El Carnaval continuarà demà amb la baixada de boits com un dels actes més destacats del dia.