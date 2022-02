El solsonins ho tenen tot a punt per viure la festa més popular i esbojarrada de l’any. Els carrers ja llueixen enramats, els gegants i tota la imatgeria carnavalesca estan preparats per ballar, i les comparses tenen ganes de posar-se les bates per participar dels actes i passar-ho bé.

Als carrers i places de Solsona ja s’hi respira Carnaval i petits i grans l’esperen amb més ganes que mai després del parèntesi de l’any passat, quan la covid-19 va obligar a suspendre la festa. El tret de sortida es dona aquest Dijous Llarder, amb una programació que segueix el mateix format d’abans de la pandèmia però amb alguns canvis d’ubicació i de funcionament. Els actes més multitudinaris es faran a la plaça del Camp per garantir més seguretat i millor accessibilitat.

Fins dimecres que ve, 2 de març, s’han programat prop d’una cinquantena d’actes, recuperant tots els més representatius de la festa, després que l’any passat fos una edició exclusivament virtual. Algunes de les propostes, com la penjada del ruc o l’arribada del Rei Carnestoltes, es faran als mateixos llocs on es fan habitualment i de la mateixa manera que s‘han fet sempre, mentre que d’altres actes s’han traslladat a la plaça del Camp per evitar aglomeracions a la plaça Major. En concret, els ballets dels gegants de dissabte al vespre, els ballets i sermó de diumenge al migdia, i el Carnaval infantil de dilluns.

Un Carnaval per a Tothom

Arran de l’edició virtual de l’any passat, enguany es mantindrà la retransmissió d’alguns actes en directe per Internet. A part de poder seguir actes en streaming n’hi haurà alguns que comptaran amb intèrpret de llengua de signes (ho detalla el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Gerard Argerich en aquesta entrevista) .A més, amb l’objectiu de fer un Carnaval per a Tothom, els actes principals tindran un espai reservat per a persones amb mobilitat reduïda.

La majoria d’actes es fan al carrer, fet que va motivar a l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona a mantenir la festa en aquestes dates i no ajornar-la, com fan en altres indrets amb carnestoltes potents com Torelló o Platja d’Aro. L’organització apel·la a la responsabilitat ciutadana per tal que sigui una festa segura, i cívica.

Els concerts i balls de disfresses del Carnaval de Solsona són actes que sí que es fan a l’interior, en aquest cas a la Sala Polivalent (Més informació sobre les actuacions musicals a la pàgina 6).

Podeu consultar tots els actes i horaris del Carnaval de Solsona 2022 al web carnavalsolsona.com.

Punt Lila

Solsona només accepta un Carnaval lliure d’agressions sexistes i LGTBIfòbiques, i per això posa en marxa la campanya «Treu la màscara a les violències», que consisteix en diferents accions d’atenció, sensibilització, formació i assessorament. En destaca l’obertura d’un Punt Lila fix durant tot el Carnaval. S’ubica al número 37 del carrer del Castell, el mateix local on hi ha la botiga del Carnaval.

L’objectiu del Punt Lila és que sigui un espai d’informació i assessorament en l’àmbit de la prevenció de les agressions masclistes en entorns d’oci. A més, actuarà com a punt d’atenció per a les persones que hagin patit una agressió. Des d’aquest espai es donarà orientació i acompanyament a possibles víctimes i s’activaran altres serveis, en cas que sigui necessari.