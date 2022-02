El Parlament de Catalunya va aprovar ahir una moció dels Comuns referent a la candidatura dels JJOO d’Hivern de l’any 2030 en què, entre altres punts, s’acorda «consensuar amb les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a l’àmbit territorial del procés participatiu i de la consulta popular» dels JJOO. Aquest punt va ser aprovat per ERC, JxCat, CUP i ECP, que són els impulsors de l’escrit, però se’n van fer interpretacions diferents. PSC-Units, Vox i PPC ho van rebutjar, i Cs es va abstenir.

Tot i que el punt aprovat fa referència directament a l’incorporació de les tres comarques a l’àmbit territorial de la consulta popular, ERC i JxCat van assegurar en un comunicat que «manté la celebració de la consulta sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’Hivern de 2030 a la vegueria de l’Alt Pirineu i l’Aran i que aquest no és ni ha estat un posicionament sotmès a discussió». En aquest sentit, la consellera de Presidència Laura Vilagrà va manifestar ahir la interpretació del Govern de la moció i és que «no implica ampliar la consultar sobre els Jocs d’Hivern a tres comarques més».

En el comunicat dels dos partits en què reforcen la intenció de mantenir la consulta tal i com està pensada, també asseguren que la seva voluntat és escoltar el conjunt del país i arribar a consensos amb tots els actors interessats. Destaquen que han aprovat la moció «per consensuar amb les comarques del Berguedà, el Solsonès i el Ripollès la seva incorporació a l’àmbit territorial del procés participatiu», però no esmenten en cap moment la consulta mentre que l’escrit de la moció que ells mateixos van acordar sí que ho fa.

En tot cas, l’executiu recorda que el Berguedà, el Solsonès i el Ripollès ja formen part de la comissió territorial on es prenen decisions i que, per tant, ja formen part del procés participatiu.

Mentre que ERC i JxCat interpreten que la moció no implica afegir aquestes comarques a la consulta que s’ha de celebrar aquesta primavera, els comuns entenen que la moció insta a incloure a tot el territori afectat tant al procés participatiu com a la consulta popular.

El diputat dels comuns, Marc Parés va denunciar les «incongruències ambientals, socioeconòmiques i democràtiques» d’un esdeveniment com els Jocs Olímpics d’hivern als Pirineus. Parés creu que és «un greu error estratègic» planificar-los: «Els milions que el COI posa sobre la taula són molt sucosos, però són pa per avui i gana per a demà». També va criticar que el Govern «s’ompli la boca de qualitat democràtica» i després «es vulgui excloure de la votació unes comarques que estaran impactades pels JJOO», fent referència al Berguedà, al Solsonès i al Ripollès.