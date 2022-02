Mig miler de persones, entre professionals i alumnes, és previst que es reuneixin a Solsona els dies 8 i 9 de març amb motiu del Fòrum Professional de Jardineria, que concentrarà el gruix del programa a la Sala Polivalent.

Organitzada pel Gremi de Jardineria de Catalunya conjuntament amb l’Escola Agrària del Solsonès i l’Institut Francesc Ribalta, amb el suport de l’Ajuntament, la convocatòria consistirà en una jornada tècnica, l’assemblea anual del gremi, una fira del sector, el concurs Catskills de jardineria i tallers diversos, entre altres activitats

L’edició d’enguany duu per títol «La Metamorfosi. Canvi i oportunitat en el model de jardineria» i abordarà l’evolució del paradigma del jardí, públic i privat, durant els darrers trenta anys. Les inscripcions al fòrum encara estan obertes, però el Gremi de Jardineria confia que hi participin 500 persones o més, una xifra que pot incrementar-se en funció de l’alumnat que hi portin les escoles de jardineria del país.

L’escenari principal d’aquesta trobada serà la Sala Polivalent, si bé a la plaça de l’U d’Octubre s’hi muntarà una minifira de patrocinadors i proveïdors i a l’aparcament posterior, al carrer de la Sardana, el concurs Catskills.