Sant Llorenç de Morunys confirma la millora en els nivells de reciclatge del municipi gràcies a mesures com el reforç del control. L’any 2021 va aconseguir un índex de reciclatge del 64,62%, un punt per sobre del balanç del 2020. Tot i que la millora respecte a l’any passat no és gaire gran, sí que ho és respecte a l’any 2019, quan es va assolir un índex del 52,66%.

«Estem contents perquè les mesures aplicades van donant el seu fruit però sabem que necessitem millores», explica l’alcalde de Sant Llorenç, Francesc Riu, a Regió7. En aquest sentit el batlle apunta que l’Ajuntament ja té algunes mesures previstes com posar en marxa un control d’accés al punt d’emergència i també millores tecnològiques pel que fa al control dels contenidors.

L’Ajuntament relaciona la millora dels nivells de reciclatge amb les mesures que s’han posat en marxa durant els últims dos anys com la modificació d’horaris del punt d’emergència o la intensificació del control. «Ja fa dos anys que vam intensificar el control dels infractors. Es miren bosses al punt d’emergència i si es troben dades se’ls avisa que no ho estan fent correctament. Si hi ha reincidència, se sanciona», explica Riu. Tot i això, assegura que durant el 2021 no s’ha hagut de sancionar ningú perquè el primer avís ha estat suficient. De fet, si es té en compte els residus de la deixalleria, l’índex de reciclatge augmenta fins al 74,07%.

Algunes de les noves mesures que preveu el consistori estaran relacionades amb el nou concurs que ha de fer properament. Es preveu posar un control d’accés al punt d’emergència, una obra per millorar la deixalleria, una campanya dirigida al comerç per reduir el volum de la fracció resta i continuar amb el control dels infractors.

El balanç del 2021 també té un aspecte negatiu, que és l’augment dels kg de deixalles recollits i l’augment també de la fracció resta. El 2021 es van recollir 450.000 kg al porta a porta, 23.000 més que l’any anterior, mentre que la fracció resta també ha augmentat lleugerament. El batlle piteu ho relaciona amb el fet que ara hi ha més gent vivint al poble com a primera residència i també que els que hi tenen segona residència s’hi estan durant més dies de l’any comparat amb anys anteriors.

El millor any del porta a porta va ser el 2013, amb el 67,39% d’índex de reciclatge.