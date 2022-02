El Carnaval de Solsona va recuperar ahir l’alegria d’abans de la pandèmia amb un èxit de participació en alguns dels actes més esperats. Els carrers i les places de la població es van omplir al vespre amb l’erupció de les comparses, la penjada del ruc i la proclamació del mata-ruc d’honor, que enguany va ser el pilot d’enduro Iván Cervantes, conquistador de cinc títols mundials.

Les ganes de tornar a viure la festa més popular i esbojarrada del municipi després del parèntesi de l’any passat a causa de la pandèmia es reflectien en els rostres dels solsonins i en la gent vinguda d’arreu per gaudir de la tradició. Enguany l’organització ha procurat mantenir l’essència de la festa, però hi ha introduït alguns canvis d’ubicació i de funcionament. Els actes més multitudinaris, que fins ara es duien a terme a la plaça Major, s’han programat a la plaça del Camp per garantir més seguretat i una millor accessibilitat.

La prudència que ahir al vespre es detectava en alguns participants que duien la mascareta posada no contrarestava la disbauxa que despertaven els balls dels gegants bojos, dansant al ritme de l’orquestra Patinfanjàs, i algunes de les bromes sobre la realitat local solsonina que se sentien a través dels altaveus. Malgrat el fred i els núvols que tapaven el cel, els participants, molts d’ells guarnits amb les tradicionals bates, saltaven i aplaudien amb l’emoció de celebrar de nou una festa que forma part de la seva identitat.

La imaginació de les comparses

Un dels moments més esperats va ser l’eclosió de les comparses, que es va convertir en una mostra de la imaginació dels solsonins a l’hora d’idear disfresses impensables. Al llarg de la rua carnavalesca, que va omplir la carretera de Torà, es van poder veure moltes disfresses que feien referència a la covid, com ara una gran carrossa amb forma de virus plena de metges intentant combatre’l o un seguici d’antivacunes amb proclames en contra de la campanya d’immunització. També van ser constants les referències al bisbe emèrit de Solsona Xavier Novell, amb un grup de porcs que portaven l’etiqueta «S.A. Semen Solsona» o algunes persones que duien una mitra i un cotxet. A banda, també hi havia altres disfresses originals com una comparsa ambientada en la sèrie El Juego del Calamar o una altra que representava un pastor amb les seves ovelles.

Les comparses van ser seguides pels organitzadors, pel rei Carnestoltes, enguany encarnat per Miquel Ortiz, conegut a Solsona per la seva faceta de speaker, i també pel mata-ruc d’honor d’enguany, Iván Cervantes. En la seva proclamació a la plaça del Camp, va expressar l’agraïment que sentia per formar part de la festa. «Sempre havia sentit a parlar del Carnaval de Solsona, però ara que l’he conegut de prop, sé del cert que no és una celebració que es prepari en dos dies», va ressaltar. En aquest sentit, els va encoratjar a continuar mantenint viva com fins ara la tradició. «Em trec el barret, més ben dit les orelles», va expressar fent referència a l’ornament amb què Gerard Argerich, president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, el va coronar.

La proclamació oficial del mata-ruc d’honor va ser precedida per una intervenció per part dels organitzadors en què van repassar tot allò que ha succeït al llarg d’aquests dos anys sense Carnaval. «D’entrada tenim la primera alcaldessa del municipi, Judit Gisbert, un bisbe que ha penjat els hàbits i un nou sistema de recollida de la brossa que és un embolic de cubells», manifestaven amb un somriure. En arribar al moment de la bramada, a càrrec de Marc Arnau, es va condemnar l’atac de Rússia contra Ucraïna, el masclisme, la crisi climàtica i, per sobre de tot, el coronavirus, «que fa dos anys ens va treure la festa més esperada pels solsonins».

La nit va continuar amb la penjada del ruc des de la Torre de les Hores més enllà de les nou del vespre i, seguidament, la festa es va desplaçar a la plaça del Bisbe, amb ConEsa Festival i, més tard, a la sala Polivalent amb un concert amb Ebri Knight, Les Abstentes i Mashup Party Banda. Ahir es van celebrar alguns dels plats forts del Carnaval, però la celebració es prolongarà fins al 2 de març. En total, la població acollirà prop d’una cinquantena d’activitats en què regnarà la gresca.