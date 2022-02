Odèn ja torna a disposar de consultori mèdic després d’estar tancat durant gairebé dos anys per falta de personal. Arran de l’arribada de la pandèmia, Salut va decidir retirar els professionals que atenien la població d’Odèn per manca de personal. Ara hi torna a haver una infermera però només hi serà un cop al mes, i no un cop per setmana o cada dues com es feia abans de la covid. «El dispensari es va tancar durant la pandèmia per falta de personal i des de llavors nosaltres hem anat reivindicant que es reobrís per evitar que la gent del municipi, bàsicament envellida, hagi d’anar a Solsona», explica l’alcalde d’Odèn, Albert Solé, a Regió7.

El batlle lamenta, però, que no és el mateix servei que hi havia abans de la pandèmia. En un principi l’atenció era setmanal, després va passar a ser cada 15 dies i ara serà un cop al mes. A més, el dia no serà fix, ja que la infermera hi anirà o un dimarts o un dimecres. El consistori assegura que informarà la ciutadania sobre quin dia estarà el consultori obert. «Volem apostar per la figura del metge de poble i que sigui un servei més que té el municipi», explica Solé. En aquest sentit l’Ajuntament ha comprat un equip informàtic per al dispensari per tal de facilitar la feina als professionals que hi treballin amb les gestions que hagin de fer. El dispensari d’Odèn, situat a Cambrils, es troba a 30 km de Solsona i suposa un trajecte de gairebé 40 minuts.