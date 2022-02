Francesc Conesa prendrà possessió com a bisbe de Solsona el proper 12 de març. L’acte començarà amb la missa d’inici de ministeri episcopal de Conesa com a bisbe de Solsona. Tindrà lloc a les 12 del migdia a la catedral de Solsona.

Un quart d’hora abans, Conesa entrarà a la catedral, on serà rebut pel Capítol catedral i farà les primeres pregàries. Tot seguit anirà a la sagristia i a les 12 en punt començarà la processó.

En un comunicat, el bisbat de Solsona convida a acompanyar el bisbe Conesa durant la seva presa de possessió. Només hi haurà llocs reservats per als bisbes, els mossens, la família i algunes autoritats civils. En aquests moments no hi ha restriccions d’aforament.