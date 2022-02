El grup de treball que ha de debatre i decidir el futur model del Centre Sanitari del Solsonès encara no s’ha reunit cap vegada nou mesos després que el Departament de Salut anunciés la seva voluntat de formar aquesta comissió.

El Departament de Salut, consultat per Regió7, assegura que hi ha hagut reunions amb el Consell Comarcal. Tot i això, altres membres del grup de treball com els grups de l’oposició al Consell o els treballadors del Centre Sanitari asseguren que no s’ha fet cap convocatòria des que es va formar el grup de treball.

De fet, Salut ja va tenir problemes per nomenar els seus representants en aquest grup de treball ja que entre el mes de maig i el mes de novembre, que és quan ho van fer, hi va haver les eleccions al Parlament de Catalunya.

A més dels representants del Departament, el grup de treball és format per representants de la presidència del Consell i del Centre Sanitari, de cada grup polític present al Consell Comarcal, de l’Ajuntament de Solsona i de la resta d’ajuntaments de la comarca, de la Comissió de Govern i de la Junta del Centre Sanitari, així com representants dels treballadors i treballadores del Centre.

El grup de treball ha de definir el futur model del Centre Sanitari del Solsonès, ja que el model actual en compromet l’estabilitat econòmica. La concessió del servei al Consell Comarcal, que ja està complint una pròrroga, finalitza l’abril del 2022. Tot i això, aquesta concessió es pot continuar prorrogant amb les mateixes condicions en espera de prendre una decisió sobre si l’ens de salut comarcal estarà gestionat pel Consell Comarcal o per Catsalut.

En tot cas, fa uns mesos ja es va trobar una solució a un dels conflictes que estaven relacionats amb l’ens. Els treballadors i el Consell van arribar a un acord per posar fi a les protestes dels professionals.