L’Ens d’Abastament d’Aigua Ter-Llobregat (ATL), empresa que s’encarrega d’abastir d’aigua bona part de Catalunya, ha posat a concurs les obres per millorar la seguretat a l’estació de tractament d’aigua potable (ETAP) del Cardener, situada a Navès.

A finals del 2018 i principis del 2019 va caure una sèrie de roques del talús que hi ha just davant de l’estació que va fer palesa la necessitat d’actuar en aquesta zona per evitar riscos a persones i instal·lacions, atesa la mida important dels elements rocosos que van caure.

Aquesta estació és la primera de l’ens al riu Cardener. Capta l’aigua de l’embassament de la Llosa del Cavall i té ramals d’abastament al municipi de Pinós, a Calaf, al Bages, i als Prats de Rei a l’Anoia.

El contracte promogut per l’empresa ATL, que ara es troba en procés de licitació, té un pressupost estimat de 439.670,44 euros amb IVA inclòs, i el termini per realitzar l’obra des del seu inici és de tres mesos.