L’Oficina del Consumidor del Consell Comarcal del Solsonès ha rebut des de l’inici d’any fins a mitjan de febrer 236 consultes, mentre que durant el mateix període del 2021 se’n van rebre 143. Les reclamacions rebudes en aquest mateix període s’han multiplicat per tres respecte al 2021.

Aquest augment és degut, principalment, al gran augment dels desacords amb les companyies elèctriques ja sigui per manca de facturació del consum, per no respectar els preus contractats i per canvi de companyia comercialitzadora de forma fraudulenta, entre altres. Aquestes xifres acompanyen un canvi de tendència en la naturalesa de les reclamacions ja que fins ara la majoria eren per problemes relacionats amb la telefonia i internet.