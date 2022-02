Enguany, els ballets i el sermó es van fer a la plaça del Camp en lloc de la plaça Major per una qüestió d’espai. A més, entre el públic hi havia molta gent de fora de Solsona, a qui se li va fer llarg el sermó, ple de referències de la ciutat. Per tot això, alguns ciutadans locals coincidien que, aquell matí, no es va percebre el caliu habitual de la seva festa.