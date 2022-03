Després del cap de setmana més boig de l’any, el Carnaval de Solsona no s’atura. Ahir va continuar, i ho va fer centrant la seva activitat en els nens i nenes a través de la celebració de l’edició infantil de la festa solsonina per excel·lència. El protagonista de la festa, a part dels infants, va ser Pep Callau, que va ser nomenat mata-ruc d’honor del Carnaval Infantil, un títol que s’ha estrenat enguany.

«El Carnaval està sempre ple de sorpreses i avui no serà l’excepció», va dir un dels presentadors de l’acte abans d’anunciar que enguany hi hauria un mata-ruc d’honor infantil. Després de posar-se la bata i les característiques orelles de ruc, Callau va explicar que fa 30 anys que col·labora amb el Carnaval solsoní. Callau va explicar que, gràcies a la seva feina, coneix les millors festes de cada casa, però va assegurar que el Carnaval de Solsona és una festa especial i que se l’estima molt. «Quan ens emocionem, els speakers no trobem masses paraules», va sentenciar el santjoanenc que, posteriorment, va ser l’encarregat de penjar el ruc al campanar de la Torre de les Hores.

El nomenament del mata-ruc d’honor infantil va ser la principal novetat de l’edició d’enguany, però no va ser la única, ja que tots els actes excepte la penjada del ruc van canviar d’ubicació. El rei Carnestoltes, Iu Riba, va arribar a través de l’avinguda Cardenal Tarancón acompanyat d’una sèrie de carrosses que van desfilar fins a la plaça del Camp. Allà, com s’ha fet amb els actes principals durant el cap de setmana, es va dur a terme la tradicional bramada, el sermó infantil, els ballets dels gegants i la proclamació del primer mata-ruc d’honor infantil.