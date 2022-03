Aquest divendres el Museu de Solsona recupera el cicle «Divendres de pensament. La vuitena edició se centra enguany en una de les imatges més evocades i temudes d’Occident, l’Infern.

Els coordinadors del cicle, Raül Garrigassait i Víctor Pérez, conviden a entendre’n el sentit, meditant sobre els usos de la por, sobre les representacions literàries, sobre la naturalesa del mal i sobre els aspectes foscos del món. Aquest és el recorregut que seguirà el cicle de la mà de conferenciants provinents de diferents disciplines com els filòsofs Jordi Graupera i Carles Llinàs, la filòloga Raquel Parera i el poeta Enric Casasses.

Aquesta edició recupera el format original dels quatre divendres de Quaresma a les 7 de la tarda i es farà amb el format habitual, sense límits d’aforament.

Aquest divendres Jordi Graupera, doctor en filosofia per la New School for Social Research de Nova York, tractarà la secularització de l’infern. El 18 de març serà el torn de la filòloga Raquel Parera, que analitzarà la representació de l’infern que fa Dante a la Commedia.

Una setmana després, Carles Llinàs parlarà del tractament del mal en la teologia i la filosofia contemporània. El cicle el tancarà Enric Casasses, que tractarà la relació entre Jacint Verdaguer i els dimonis.