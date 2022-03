El proper 15 de març finalitza la temporada de tòfona d’enguany, una temporada en què la producció d’aquest preuat i aromàtic fong a Catalunya continua la seva tendència a l’alça amb el 50% més de producció respecte a la temporada passada.

L’augment de producció és pel cultiu de tòfones, pràctica que cada cop és més estesa a Catalunya. En aquest sentit, segons ha explicat a Regió7 el tècnic del Centre de Ciència i Tecnologia Forestal de Catalunya (CTFC) i director del Trufforum, Daniel Oliach, les bones xifres productives estan relacionades amb el cultiu, ja que la producció silvestre ha estat «pràcticament nul·la».

Des del 15 de novembre passat, Catalunya ha produït al voltant de 3 tones de tòfona negra només a través del cultiu. Pel que fa a la producció silvestre, només s’han produït entre 250 i 300 kg. Oliach apunta que el motiu són les condicions climàtiques, amb poques precipitacions a l’estiu i també a l’hivern.

Pel que fa a l’augment de la producció de cultiu, Oliach apunta que és el resultat «d’una labor que s’ha anat fent durant els últims 20 o 25 anys en què s’han fet plantacions i aquestes, de forma progressiva, han entrant en producció». La diferència de resultats entre els dos tipus de produccions està relacionada amb la quantitat d’aigua que reben els fongs, ja que en cultiu hi ha un sistema de reg que garanteix l’abastament d’aigua que la meteorologia sovint no aporta.

Espanya és el principal productor mundial de tòfona negra i enguany ha produït entre 80 i 100 tones. El preu mitjà enguany s’ha situat al voltant dels 300 euros per kg. «És una mica millor que l’any passat, perquè amb la pandèmia es va situar al voltant dels 200 euros. Teníem tota la restauració tancada en l’àmbit europeu i això ens va afectar molt», explica Oliach.

El tècnic del CTFC apunta que el repte de la producció de tòfona a Catalunya és continuar augmentant la producció per desenvolupar altres sectors relacionats com el gastronòmic i el turístic, a més de promoure’n el consum particular. «Hem de donar a conèixer la tòfona perquè el consumidor no la coneix, no sap com l’ha de cuinar, conservar o fins i tot on la pot comprar», destaca Oliach.