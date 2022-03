Solsona celebrarà el proper cap de setmana una altra edició de la Fira del Trumfo i la Tòfona després que l’any passat no es pogués fer a causa de la pandèmia. El mercat de la fira recupera el múscul dels productors locals però hi haurà menys representació d’artesans de fora de la comarca amb l’objectiu de guanyar més espai i evitar aglomeracions.

En total hi haurà una quarantena de parades, de les quals 15 seran de productors de trumfo –que és el nom que té la patata de muntanya al Solsonès– i tòfona de la comarca. Hi haurà també deu parades per als artesans i els productors de vi de la comarca, mentre que la resta de parades seran per a productors alimentaris de fora de la comarca. «Els protagonistes de la fira, que són els productors de trumfos i de tòfona, són els mateixos», detalla el tècnic de fires del Consell Comarcal del Solsonès, Pere Obiols, a Regió7.

Obiols celebra el fet de poder recuperar la presencialitat de la fira com a novetat més destacada d’enguany. Tot i això, encara s’ha organitzat alguna novetat dins el programa com l’exhibició i concurs de desgorjament tradicional de cava. L’any passat, en plena pandèmia, es va habilitar una única parada on es van vendre els trumfos dels productors de la comarca però no es va celebrar la fira tal com es coneix.

Un dels principals reclams de la fira és la Festa del Vi, que enguany arribarà a la seva setena edició. «La Festa del Vi va començar fa 7 anys. Els dos primers anys va quedar en un intent, però des que ho vam traslladar tot a la plaça del Camp s’ha convertit en un pol d’atracció», explica Obiols, que detalla que en la darrera edició presencial celebrada fa dos anys es van servir unes 5.000 racions entre vi i tapes. Enguany hi participaran tots els productors de vi de la comarca: Pam de terra, Masia Tonicoll, Roc Falcon i Vinyes del Solsonès – Celler del Miracle.

A més de la Festa del Vi i el mercat, la Fira del Trumfo i la Tòfona també oferirà activitats que ja són tradicionals, com el concurs de pelar trumfos, la cinquena caminada «Ens movem per les dones» i l’entrega del premi Bufet, que reconeix alguna persona relacionada amb el món dels trumfos al Solsonès. La plaça del Camp tornarà a ser el centre neuràlgic d’aquesta celebració.