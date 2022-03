L’Ajuntament de Pinós rehabilitarà el local social i el bar del nucli de Vallmanya amb l’objectiu de dinamitzar-lo i donar una oportunitat de feina i d’establir-se al municipi a una nova família per tal de lluitar contra el despoblament.

El consistori ha posat a concurs les obres d’aquest edifici per un pressupost estimat de gairebé 140.000 euros amb IVA inclòs i amb un termini de sis mesos des que comencin les obres.

Actualment es troba en fase de licitació i el consistori té un ajut del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC) que cobreix l’actuació.

La rehabilitació del local social i el bar de Vallmanya es complementarà amb la rehabilitació de l’habitatge que hi ha annex a aquest espai i que es farà seguidament gràcies a un ajut que forma part de la prova pilot del programa de mobilització d’habitatge en el món rural que ha engegat la Generalitat de Catalunya. Així, s’oferirà tant habitatge com una oferta de feina a una família que es vulgui traslladar al municipi.

Actualment el local social està tancat perquè no hi ha cap família que el porti. En tot cas, el consistori tampoc ha promocionat aquest espai ja que actualment no compleix algunes normatives a causa del seu estat. En aquest sentit, l’actuació consistirà bàsicament a adequar l’espai per tal que compleixi les normatives actuals, com accessos i lavabos adaptats a persones amb discapacitat o la millora de l’eficiència energètica. Ja fa 4 anys que el local està en desús, tot i que fins fa poc s’hi reunia la comissió de festes del municipi i s’hi havia fet algun sopar. En tot cas, la pandèmia també va afectar l’espai ja que les poques activitats que s’hi realitzaven van quedar completament aturades.

«La idea de l’Ajuntament és donar vida al nucli de Vallmanya. Pinós ja funciona bé amb el santuari i l’hostal, Ardèvol també té l’escola i el centre cultural, però Vallmanya està una mica coixa en aquest sentit. Amb aquestes actuacions volem donar-li un impuls», ha explicat l’alcalde de Pinós, Xavier Vilalta, a Regió7 sobre aquest projecte.