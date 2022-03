Demà i dimecres Solsona acollirà el concurs Catskills de jardineria i paisatgisme. El Catskills és el campionat de Catalunya de formació professional on els alumnes d’ensenyaments professionals d’arreu del territori català competeixen en 38 oficis (skills) relacionats amb els estudis que estan cursant.

L’any 2020 dos alumnes de l’Escola Agrària del Solsonès, Albert Casas i Albert Part, van ser campions i per aquest motiu els van proposar d’organitzar el pròxim campionat a Solsona.

La jornada té una durada de 2 dies i Solsona rebrà instituts i Escoles Agràries d’arreu de Catalunya a participar-hi. En total hi prendran part 14 equips. L’objectiu és enjardinar un espai de 15 m² amb diferents elements i dificultats durant dos dies, temps just per a una execució correcta fins i tot per a un jardiner professional.