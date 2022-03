Enguany premiades poetes participaran en els actes que s’organitzen a Solsona per commemorar el Dia Mundial de la Poesia. El programa començarà aquest divendres amb Anna Gas, Laura G. Ortensi i Noa Noguerol i continuarà el dia 19 amb Miquel Desclot, que conversarà amb Raül Garrigasait. Aquestes cites es completaran el dia 21 amb una lectura de poemes per la ràdio municipal oberta a tothom i un recital per al públic familiar.

“Dones, joves i poetes. Com creen les noves veus?” és el títol del primer acte, aquest divendres a les set de la tarda a la Biblioteca Carles Morató. Com viuen el procés creatiu i com fan el pas d'escriure a publicar serà el fil conductor de la conversa literària que protagonitzaran Anna Gas, Laura G. Ortensi i Noa Noguerol. L'acte, conduït per la periodista Noemí Vilaseca, també intercalarà un petit recital. Nascudes als anys noranta, totes han publicat poemaris: Premi de Poesia Joan Duch, Anna Gas és autora de Crossa d'aigua i Llengua d'àntrax (Premi Cavall Verd al millor llibre de poesia del 2019), a més del recull de contes El pèndol (Premi Mercè Rodoreda 2020); també Premi de Poesia Joan Duch, Laura G. Ortensi ha publicat Matar la mare, i Noa Noguerol, Carn de cos cru. És un acte coorganitzat per la Biblioteca Carles Morató i l’Editorial Fonoll.

El consolidat poeta, escriptor i traductor Miquel Desclot vindrà al Teatre Comarcal el dia 19 de març a les set de la tarda en un acte organitzat per Òmnium Solsonès. El Premi Carles Riba de Poesia mantindrà una conversa literària amb el solsoní Raül Garrigasait titulada “Temps fràgil. El poder de la paraula”.

Finalment, el dia 21, el Dia Mundial de la Poesia se celebrarà primer amb una lectura de poemes en directe per Solsona FM oberta a tothom. A partir de dos quarts de dotze del matí, la ràdio municipal sortirà al carrer per plantar-se a la plaça de Ramon Llumà (dins la biblioteca, en cas de pluja). És per aquest motiu que l'Ajuntament fa una crida a tothom que vulgui participar-hi. Només cal inscriure’s a la Biblioteca Carles Morató (973483839 / biblioteca.solsona@ajsolsona.cat) o a Solsona FM (973484225 / direcció@solsonafm.cat). Hi col·laboren el Servei Comarcal de Català i ciutadans a títol particular.

El mateix dia a les sis de la tarda, la regidoria de Cultura i la biblioteca organitzen “Poesia en família”, un recital per al públic familiar en què també hi prendran part l’Escola Municipal de Música Joan Roure i voluntaris.

Solsona situa la poesia al centre cada 21 de març des de fa onze anys amb iniciatives per apropar el gènere a la població en general. La Unesco va declarar aquesta data Dia Mundial de la Poesia i la Institució de les Lletres Catalanes fomenta cada any l’organització d’activitats arreu del territori de parla catalana. Enguany, coincidint amb l’Any Ferrater, es difondrà el poema de Gabriel Ferrater “Si puc”, publicat el 1962.