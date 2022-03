Solsona acull entre ahir i avui el concurs Catskills, en el marc del Fòrum de Jardineria de Catalunya. Aquest concurs posa a prova als estudiants dels graus de Formació Professional de paisatgisme i jardineria d’arreu de Catalunya. A Solsona hi estan participant 12 equips de dues persones d’arreu de Catalunya que han de demostrar les seves habilitats per fer realitat un projecte de jardineria.

El Solsonès hi té representació amb tres equips. Un de l’Institut Francesc Ribalta i dos de l’Escola Agrària (EA) del Solsonès. De fet, un d’aquests dos és l’equip que va guanyar l’edició del 2020 i que d’aquí a dos setmanes han de participar en la competició a nivell estatal, Spainskills, que donaria accés a competir a nivell europeu. En tot cas, el concurs que s’està celebrant a Solsona enguany no és classificatori degut a canvis de calendari provocats per la pandèmia.

Solsona acull per primera vegada tant aquest concurs com el Fòrum de Jardineria. «Ens ho van proposar fa dos anys i vam decidir acceptar-ho», explica a Regió7 el professor de l’Escola Agrària i coordinador dels Catskills a Solsona, Daniel Tarrés. El professor assegura que un certamen d’aquest tipus és important per la ciutat ja que genera activitat econòmica.

L’equip de l’EA Solsonès que va guanyar la darrera edició del Catskills és el format per Albert Casas i Albert Prat. «Aquest cop ens ho agafem una mica com a entrenament i per passar-nos-ho bé», expliquen sobre el certamen no classificatori d’enguany. De fet d’aquí dos setmanes participaran en l’edició estatal. Sobre la seva victòria fa dos anys asseguren que «no ens ho esperàvem, però anàvem amb moltes ganes i ens en vam sortir molt bé».

Falten dones al sector

Montse Puig, de l’altre equip de l’EA Solsonès, era l’única dona participant ahir al concurs. Hi participa juntament amb el seu company de grau Isaac Torres, per primera vegada. «Estem tranquils i crec que ens està sortint millor del que esperàvem», asseguraven després de les primeres hores de concurs. Preguntada per la situació de les dones en el sector, Puig, que cursa aquest grau perquè vol seguir els passos de la seva família i dedicar-se al sector primari, assegura que cada cop n’hi ha més dins del sector, «però encara en falten». «A vegades sentim que la feina és d’homes, quan no és així. Però mica en mica anem fent feina», va apuntar Puig.