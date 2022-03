Francesc Conesa prendrà possessió del seu nou càrrec com a bisbe de Solsona aquest dissabte. Serà el primer dia de Conesa com a pastor de la seva nova diòcesi, però el prelat no presentarà grans canvis respecte a la seva etapa a Menorca pel que fa als seus elements més personals i característics del seu càrrec com el bàcul, la mitra o la casulla. De fet, Conesa manté els mateixos elements que va obtenir en la seva ordenació com a bisbe de Menorca al gener de l’any 2017.

L’acte de presa de possessió de Francesc Conesa com a bisbe de Solsona tindrà lloc aquest dissabte al migdia. En aquest cas, serà un acte diferent al d’ordenació, ja que Conesa ja va ser ordenat bisbe a Menorca i per tant només ha de prendre possessió del seu nou càrrec a Solsona.

El bisbe arribarà a 2/4 de 12 del matí acompanyat del nunci apostòlic a Espanya, Bernardito Auza, i de l’arquebisbe metropolità de Tarragona, Joan Planellas. Es dirigiran a l’entrada de la catedral i els rebrà el degà del capítol de la catedral de Solsona, Lluís Grifell. Posteriorment Conesa rebrà la Veracreu i la besarà abans de beneir-se a ell mateix i al poble amb l’aspersori. Després entrarà a la catedral i es dirigirà al Santíssim, on resarà una estona. A les 12 del migdia començarà la processó juntament amb tots els bisbes catalans, excepte el de Girona que es troba ingressat per motius de salut. Ja a l’altar, el nunci dirà unes paraules i demanarà que es presentin les lletres apostòliques, que és el document del Papa que diu que nomena a Conesa com a bisbe de Solsona. Després de llegir-les, se li entregarà el bàcul i ja serà oficialment el nou bisbe de Solsona.

A més del nunci apostòlic i de l’arquebisbe de Tarragona també assistiran a l’acte el cardenal i arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, la resta de bisbes catalans i altres arquebisbes i bisbes de la resta d’Espanya. Pel que fa a autoritats civils hi haurà representants de l’Ajuntament, de la Diputació de Lleida, de la Generalitat i dels Consells Comarcals del Solsonès i la Segarra. Per altra banda, Conesa ha convidat als seus germans i a amics de Menorca, on ha estat bisbe, i d’Elx, el seu lloc de naixement.