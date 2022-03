El Consell Comarcal del Solsonès durà a terme una consulta als seus ciutadans sobre la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de l’any 2030 si finalment la Generalitat no inclou la comarca en la consulta vinculant que es preveu fer aquesta primavera a l’Alt Pirineu i l’Aran. Així ho va aprovar l’ens comarcal ahir aprovant de forma unànime una moció presentada per Alternativa per Solsona-CUP.

L’escrit que va aprovar l’ens comarcal reclama al Govern de la Generalitat de Catalunya que inclogui la població del Solsonès, el Ripollès i del Berguedà en la consulta anunciada sobre la celebració dels Jocs l’any 2030. Paral·lelament també reclama que tota la documentació elaborada en el marc del projecte sigui pública i que s’informi de manera clara i concisa a la ciutadania sobre l’esmentat projecte.

Finalment l’escrit apunta que, si no s’inclou al Solsonès en la consulta del Govern, el Consell Comarcal del Solsonès organitzarà una consulta entre la població de la comarca per conèixer el suport, o no, a la candidatura promoguda per la Generalitat.

La moció va ser aprovada per unanimitat. El portaveu d’ApS-CUP, Oscar Garcia, va destacar que la participació de la ciutadania en la política «sempre és bona» i que aquesta mesura servirà per conèixer el posicionament de la comarca respecte a aquest tema. Junts i ERC van coincidir en que la consulta seria positiva i també van donar el seu vot a favor.

Per la seva banda, el portaveu d’Independents, Marià Torra, va dir que abans d’engegar una consulta vinculant s’hauria de saber si el projecte preveu alguna actuació a la comarca. Garcia va respondre assegurant que, més enllà de que es prevegi fer obres o no al Solsonès, la celebració d’uns Jocs Olímpics d’hivern l’any 2030 comportaria afectacions al territori com, per exemple, canvis relacionats amb el turisme de neu. Sobretot tenint en compte que el Solsonès té una pista d’esquí com és el Port del Comte.

La moció serà traslladada a la Generalitat i als consells comarcals del Berguedà i el Ripollès.