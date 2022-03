A Solsona s'ha respirat expectació, en aquest matí de dissabte especial. Francesc Conesa ha pres possessió del seu nou càrrec de bisbe de Solsona en una solemne cerimònia. La catedral s'ha omplert de fidels que esperaven l’entrada del nou bisbe. Ha arribat minuts abans de les 12 del migdia, acompanyat pel nunci apostòlic a Espanya i Andorra, Bernardito Auza, i per l’arquebisbe metropolità de Tarragona Joan Planellas. Conesa ha rebut la Veracreu i l'ha besat abans de beneir-se i beneir al poble amb l’aspersori. Després, s'ha desplaçat fins a la capella del Santíssim per pregar uns moments en silenci.

Al punt de les 12, ha començat la processó amb tots els arquebisbes, bisbes, abats i preveres de tota la diòcesi i d’altres bisbats. En aquest moment, tots els presents a la catedral s'han alçat per rebre el bisbe electe, alhora que sonava el cant d’entrada «L’Esperit del Senyor reposa sobre meu».

Un cop a l’altar, el nunci ha dit unes paraules i ha demanat la lectura de les lletres apostòliques, que és el document oficial del Papa que acredita el nomenament de Francesc Conesa com a bisbe de Solsona. A continuació, se li ha fet entrega del bàcul (un gran bastó metàl·lic) i ha ocupat la càtedra, que no és només un element funcional (el lloc per seure) sinó també un lloc simbòlic: des d’aquí el bisbe presideix l’assemblea diocesana en nom de Crist.

En aquest moment Francesc Conesa s'ha convertit oficialment en bisbe de Solsona. Ha sigut un dels moments intensos de la celebració, els assistents ho han seguit amb atenció, aplaudiments i presa de fotografies i vídeos.

Crida a l’evangelització

En la seva homilia, Conesa ha expressat la seva voluntat d’evangelitzar i recuperar la devoció i la fe en Déu: «Vinc carregat d’il·lusió a prosseguir l’anunci de Jesucrist i a acompanyar la vostra fe i posar-me al vostre costat per caminar junts. Cal la implicació dels laics, de les famílies, dels joves i de cada cristià» ja que, sense aquesta majoria de creients de la diòcesi, «no serà possible l’evangelització».

El bisbe de Solsona ha posat èmfasi en la vocació de servei:«No desitjo altra cosa que ser servidor de la vostra alegria i proclamar cada dia la bona nova». I ha afegit:«Cal ser una Església de portes obertes, que estigui sempre disposada a acollir, però també sortir als carrers per comunicar el goig de creure en Jesucrist». La reflexió de Conesa va incidir en el fet de ser una Església propera a tothom, «però especialment als més pobres, als malalts i als més petits». També ha fet una referència a la guerra a Ucraïna: «Hem de proclamar un missatge de reconciliació i de pau, i més avui quan sentim que la barbàrie de la guerra es fa present a Europa. Sentim la necessitat de proclamar el missatge de l’Evangeli i continuar anunciant la misericòrdia i el perdó».

El bisbe Conesa també ha defensat la «renovació d’estructures» i «la reforma de molts elements de l’Església». Per assolir aquest procés, ha assegurat que «no s’ha de tenir por, perquè vivim temps nous que exigeixen reformar les institucions eclesials i, sobretot, la conversió dels cors». Finalment, el bisbe s'ha compromès a «caminar com a cristià amb els diocesans», alhora que ha admès que les seves «debilitats fan més necessària l’ajuda, la correcció i, sobretot, la pregària» de tots els creients de Solsona.

L’acte de nomenament de Francesc Conesa com a bisbe de Solsona ha acabat amb el ritu de comiat. S'ha desplaçat a la capella de la Mare de Déu del Claustre, a la mateixa catedral, i s'ha unit a l’himne de la Coronació.

Un cop acabat l’acte a la catedral, que ha comptat amb els cants de l’Orfeó Nova Solsona i la Capella de Música de la Mare de Déu del Claustre, i a l’orgue Valentí Miresachs, la comitiva s'ha dirigit a la Plaça Major per presenciar el ball de l’àliga.

Imatgeria festiva solsonina

Gegants i bestiari del Corpus i de la Festa Major de Solsona han sortit al carrer amb motiu de la presa de possessió del nou bisbe. Tot i que la pluja del matí ha obligat a suspendre la baixada des de l’Ajuntament fins a la catedral, la treva del migdia ha permès la sortida de la imatgeria i el ball de l’àliga a la plaça Major, per retre homenatge al nou prelat, enmig d’una gran afluència de públic.

Al costat de Francesc Conesa, no s'han volgut perdre el ball de l’àliga el nunci apostòlic, l’arquebisbe de Tarragona i el cardenal Omella, entre d’altres. Pel que fa a les autoritats, a més dels regidors del govern (ERC) i Junts per Solsona, presidits per primer cop per l’alcaldessa, Judit Gisbert, han format part de la comitiva el vicepresident primer de la Diputació de Lleida, Jordi Latorre; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, SaraAlarcón; la delegada del Govern a la Catalunya Central, Rosa Vestit; la directora general d’Afers Religiosos de la Generalitat, Yvonne Griley; el diputat provincial Albert Bajona i el president del Consell Comarcal de laSegarra, Francesc Lluch. En canvi, els regidors d’Aps-CUP no hi han assistit en creure que l’Ajuntament no ha de prendre part als actes religiosos i que en ple segle XXI ha de replantejar-se la participació de la imatgeria festiva en la rebuda d’un bisbe. Per la seva banda, el regidor socialista, Mohamed Mamoun, ha excusat l’assistència.

Qui és Francesc Conesa?

Francesc Conesa Ferrer va néixer a Elx el 25 d’agost del 1961 i va ser ordenat sacerdot el 1985. La seva primera destinació va ser la parròquia de Nostra Senyora del Carme, d’Elx. L’octubre del 2016, el Papa el va nomenar bisbe titular de la Diòcesi de Menorca.

Doctor en Teologia i Filosofia, va impartir aquestes matèries al seminari diocesà d’Oriola. Des del 2017, Conesa és membre de la Comissió Episcopal de la Doctrina de la Fe de la Conferència Episcopal Espanyola.

Francesc Conesa és el nou bisbe de Solsona en substitució de Xavier Novell, que l’agost passat va abandonar el càrrec per començar una nova vida en parella.