Francesc Conesa, que avui prendrà possessió del seu nou càrrec com a bisbe de Solsona, aposta per un canvi en l’església fent-la «més participativa i més sinodal». Així ho va explicar ahir en l’atenció als mitjans prèvia a l’acte de presa de possessió que se celebrarà demà a Solsona. Conesa, que agafa el relleu de Novell després de la seva inesperada marxa, destaca que s’ha de fer «un nou tipus d’església», i en aquest sentit assegura que s’ha de donar més importància al laïcat.

El nou bisbe de Solsona també va apuntar que l’Església ha de tenir les portes obertes. «L’Església no es pot estar mirant a ella mateixa sempre». En aquest sentit va assegurar estar en consonància amb la visió de l’Església que té el papa Francesc.

Conesa agafarà avui el relleu de Xavier Novell com a bisbe de Solsona. Novell va abandonar el seu càrrec per començar una nova vida en parella amb una escriptora i psicòloga de Súria. El prelat assegura que, tot i el poc temps que ha estat a Solsona, ha notat que la gent volia un canvi i tenir un nou bisbe. Conesa va agrair a Novell «totes les coses bones que va fer», tot i que va reconèixer que la seva marxa va ser «inesperada» i que va deixar «moltes persones dolgudes». Per aquest motiu va assegurar que és necessari recuperar la normalitat. Sobre les conseqüències de la sortida de Novell, Conesa assegura que s’ha de revisar què ha passat i parlar-ne, però «en pau».

Sobre el repte d’agafar les regnes d’un bisbat afectat per l’afer Novell, Conesa va dir que no ha rebut cap encàrrec especial relacionat amb aquest tema. Per altra banda, va afirmar que «no m’espanten els reptes», i va demostrar que agafa aquesta tasca amb ganes.

El prelat il·licità va reconèixer que encara no ha pogut conèixer a fons la diòcesi ja que només ha estat a Solsona uns quants dies. En tot cas, va destacar els seminaristes com un dels grans valors del Bisbat de Solsona. «Sé que hi ha un bon grup de seminaristes i això significa que s’ha fet un gran treball», va afirmar. En aquest sentit va explicar que quan va visitar el papa Francesc fa unes setmanes en la visita ad limina, el sant pare ja era coneixedor del seminari de Solsona i de la importància que té per al bisbat.

Conesa també va parlar del paper que ha de tenir l’Església en la crisi humanitària que es viu a Ucraïna. El prelat va dir que els cristians han de fer pregària pels afectats i assegura que en aquest sentit hi ha moltes iniciatives com el dejuni per la pau. També va destacar la solidaritat i va dir que els cristians han d’estar preparats per acollir els afectats. Paral·lelament, Conesa va destacar la formació de persones que treballin per la pau. «Els cristians han de ser artesans de la pau, que és un bé extraordinari que no es pot trencar», va dir.

L’inici d’una nova etapa

Conesa serà nomenat bisbe de Solsona avui a les 12 del migdia. L’acte tindrà la presència de tots els bisbes catalans, el nunci apostòlic a Espanya i altres bisbes d’arreu d’Espanya. L’Ajuntament de Solsona també hi assistirà, fet que ha provocat les crítiques d’ApS-CUP, que apunta que les institucions polítiques no han de formar part dels actes religiosos.

Conesa publica la seva primera glossa com a bisbe de Solsona

El que serà avui nou bisbe de Solsona, Francesc Conesa, ja ha escrit la seva primera glossa dominical en què es dirigeix directament als seus fidels per agrair la seva acollida durant els darrers dies.

En l’escrit, el prelat expressa que li agradaria que «cada cristià de Solsona se sentís realment implicat en la missió apassionant de ser testimoni de Jesucrist i del seu Evangeli» i afirma que al seu ministeri compta, «de manera particular, amb els fidels laics».

Conesa també té unes paraules per al bisbat de Menorca, d’on ha estat bisbe des del 2017. Es mostra «molt agraït als sacerdots i fidels de Menorca», on ha après a ser bisbe, i amb els quals ha tingut el goig de compartir la seva fe en Jesucrist durant «cinc meravellosos anys».