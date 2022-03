La Fira del Trumfo i la Tòfona d’aquest cap de setmana a Solsona ha tancat amb un balanç positiu tot i la pluja. «La gent ha sortit, sobretot les estones que ha parat de ploure, i les vendes de trumfos han anat molt bé», apuntava el tècnic de Fires del Consell Comarcal del Solsonès, Pere Obiols. Tot i que es van suspendre els actes paral·lels previstos, les parades es van mantenir, dissabte i ahir. En total, a la plaça del Camp hi havia una quarantena de productors i artesans.

Tot i que la tòfona i els trumfos (nom que té la patata al Solsonès) són protagonistes de la fira, també s’hi podien trobar altres productes d’alimentació i artesania, així com productors de vi de la comarca. De fet, un altre pol d’atracció va ser la Festa del Vi. Segons Pere Obiols, «només dissabte a la tarda es van vendre 700 copes».

Tòfona a 1.000 euros el quilo

La tòfona és un producte molt preuat a la gastronomia i cada vegada més valorat no només a les cuines dels restaurants sinó també en l’àmbit particular. «A les fires notem que cada cop se’n consumeix més perquè les vendes augmenten», explicava Jordi Sala, de Tòfones les Feixes, de Fígols i Alinyà. També destacava el fet que, tot i ser un producte car, amb poca quantitat n’hi ha prou: «Es calcula que la ració per persona són cinc grams». Aquest cap de setmana es venia a 1.000 euros el quilo, que són 5 euros els cinc grams: «És un preu assequible en un moment en què el quilo de tòfona és molt alt perquè s’acaba la temporada, n’hi ha menys i és de millor qualitat».

Trumfos amb valor afegit

Els trumfos que es venien a la fira de Solsona són valorats per la clientela. El president de l’Associació de Trumfos d’Odèn, Jordi Redorta, comentava el tret diferencial del producte: «El conreem a uns 1.500 metres d’altura i amb terra calcària, i és molt més bo i de qualitat». A més, «el conreu és tot manual». Un procés que ha perdurat al llarg dels anys, però, lamenta Redorta, «es va perdent».

Lola Ortonobes rep el premi Bufet, per una vida dedicada al cultiu de trumfos

Lola Ortonobes i Espuñes, de Cal Rosta del Montnou (Odèn), ha rebut el premi Bufet de la Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona pels més de 50 anys de dedicació al cultiu de trumfos (patates). La van homenatjar ahir a l’Ajuntament de Solsona, tot reivindicant el paper a l’ombra de les dones a pagès. Van participar en l'acte l’alcaldessa, Judit Gisbert; la presidenta del Consell Comarcal del Solsonès, Sara Alarcón; l’alcalde d’Odèn, Albert Solé; el director de Solsonès Fires, Joan Codina; i la filla de l’homenatjada, Rosa Ramellat.