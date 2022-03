L'Ajuntament de Solsona ha anunciat que es mantindrà obert el punt de recollida de material i aliments per enviar a Ucraïna, com a mínim, una setmana més, però ha actualitzat el llistat de productes necessaris. Tot i això, seguint les recomanacions del Govern de la Generalitat i de la majoria d’organitzacions internacionals, afirmen que es considera preferible canalitzar l’ajut mitjançant aportacions econòmiques a les entitats que treballen sobre el terreny. Paral·lelament, la ciutat s’està organitzant per articular el suport als refugiats que puguin arribar.

Entre avui i divendres, qui vulgui continuar fent aportacions materials per solidaritzar-se amb la població ucraïnesa, pot fer-ho els matins de dos quarts de nou a dos quarts de tres a l’OAC municipal i a les tardes de quatre a vuit del vespre a la Biblioteca Carles Morató.

Tot el material recollit des de principi de mes s’ha transportat a Guissona per mitjà de membres de la comunitat ucraïnesa de Solsona i amb la col·laboració de l’Ajuntament de Sant Llorenç de Morunys, que també participa activament en la campanya. De totes maneres, es recomana ajudar la població afectada per la guerra a través d’organitzacions amb base a Catalunya, com Creu Roja, ACNUR o Unicef, entre d’altres. Des de la Generalitat s’ha fet una llista amb una dotzena d’opcions: http://cooperaciocatalana.gencat.cat/ca/que-fem/accio-humanitaria/ucraina/

Quatre noves famílies

D’altra banda, el consistori solsoní ha elaborat un pla de treball amb els Serveis Socials per gestionar l’acollida de famílies ucraïneses a la ciutat. Fins avui han arribat quatre famílies, entre les quals hi ha tres infants i sis adults. Tots s’han empadronat a Solsona i els menors s’han escolaritzat. L’Ajuntament ha convocat aquesta setmana agents socials, tècnics i representant dels grups municipals per constituir una taula local per l’acollida de persones refugiades.