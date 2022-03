L’estació d’esquí Port del Comte, a La Coma i la Pedra, ha viscut un bon cap de setmana gràcies a les nevades que han caigut aquest cap de setmana. Les precipitacions han deixat entre 20 i 40 cm de neu nova a l’estació.

El director del Port del Comte, Albert Estella, es mostra content per la nevada, ja que és la primera des de la que va donar inici a la temporada el mes de novembre. De fet, explica que hi ha hagut setmanes on l’estació ha patit per la manca de neu, però ara es viu una bona situació en aquest sentit. Ahir, per exemple, l’estació va obrir amb 23 pistes i 8 remuntadors disponibles.

Tot i l’arribada de neu nova, la direcció de l’estació no preveu obrir encara el sector de l’Estivella.