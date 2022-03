El gremi d’hostaleria del Solsonès va celebrar la setmana passada la seva assemblea general extraordinària amb la qual es va renovar la seva junta escollint a Mariona Martín, propietària de l’empresa de guies i activitats de muntanya Tirantmilles, com a presidenta del gremi. L’assemblea també va servir per aprovar un canvi de nom que certifica la voluntat del gremi a obrir-se al turisme de la comarca.

Ara l’entitat s’anomena Gremi Comarcal d’Hostaleria i Turisme del Solsonès, posant en valor l’obertura del gremi al sector turístic de la comarca. D’aquesta manera es dona cabuda a les activitats de natura i al nou perfil d’economia del visitant englobant totes les activitats pròpies del sector més enllà de l’hostaleria. D’aquesta manera s’amplien les activitats susceptibles de formar part del gremi, com poden ser els apartaments turístics.

Mariona Martín va ser escollida presidenta substituint a Dolors Garrigassait com a representant del gremi de forma unànime. Estarà acompanyada de Roser Espuga, de Ca l’Agustí, que serà la vicepresidenta; Maria Rafart, de l’Hotel Gran Sol que serà la tresorera i Maria Bollo, de l’Hotel-Restaurant Crisami, que serà la secretària. Tot i això, la junta té la voluntat d’ampliar el nombre de vocals de la junta fins a un màxim de vuit per tenir més participació en les decisions del gremi. La reunió també va servir per acomiadar la fins ara gerent, Anna Lozano, que emprèn una nova aventura professional i personal.

«Teníem pensat obrir el gremi al turisme perquè hi poguessin accedir les activitats turístiques que hi ha a tota la comarca i també els apartaments turístics», explica la nova presidenta de l’entitat que destaca, però, que era una idea que va posar en marxa la junta anterior.

Martín assegura que un dels principals reptes que té el gremi per endavant és «arribar a tothom». En aquest sentit, destaca que fins ara l’activitat se centrava molt en Solsona i apunta a la Vall de Lord com a una zona que havia quedat una mica despenjada. «Volem recuperar gent i aconseguir que els establiments s’impliquin», diu Martín. Per altra banda, destaca la col·laboració amb altres associacions i entitats per «anar tots a la una».