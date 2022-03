El primer dia de la vaga educativa al Solsonès s'està saldant amb un seguiment desigual depenent del centre. L'escola El Vinyet de Solsona és la que ha apostat més per la vaga. En aquest sentit, només tenen 4 docents per complir amb els serveis mínims de la vaga. En el cas de l'Institut Francesc Ribalta, avui hi han assistit 25 professors dels 56 que formen part del centre, el que suposo més d'un 50% de seguiment.

Per altra banda, en el cas de l'institut escola Vall de Lord, la incidència de la vaga ha estat molt baixa ja que només un docent no ha anat avui a treballar. Tot i això la direcció assegura que en els propers dies de vaga es preveu que més docents la secundin, sobretot els dies 29 i 30 de març. En el cas de l'escola Arrels, que és concertada i que només té previst fer vaga dos dies, la incidència ha estat mínima amb només una professora de primària i l'activitat lectiva es desenvolupa amb normalitat. Tot i això preveuen que la del dia 23 tingui més trascendència. Pel que fa a alumnes, a El Vinyet hi han assistit al voltant de la meitat, igual que a l'Institut Francesc Ribalta. A la Vall de Lord asseguren que han anat al centre gairebé tots els alumnes.