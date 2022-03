El diumenge 27 d’aquest mes Solsona tornarà a fer sonar les melodies del mestre Joan Roure del patrimoni festiu local. Un centenar d’alumnes de les dues escoles de música de la ciutat interpretaran el seu repertori vinculat a les festes tradicionals al concert conjunt Música, mestre, música Roure! Serà a dos quarts de dotze del migdia al Teatre Comarcal amb entrada gratuïta i reserva prèvia.

L’alumnat de l’Escola Municipal de Música Joan Roure i l’Àtic Taller Musical tocarà i cantarà temes del Carnaval, la Festa Major i les Caramelles. Aquesta activitat té per objectiu que els alumnes de música segueixin treballant i redescobrint l’extens llegat del músic i compositor. Les entrades es podran reservar en línia a partir d’aquest dijous a la plataforma www.entradessolsones.com.

Aquesta és la tercera iniciativa de l’Any Roure, que commemora el centenari del naixement de Joan Roure i Jané (Solsona, 1921 – Andorra la Vella, 1990). L’organitza la regidoria de Cultura de Solsona, per mitjà de la comissió Any Roure, amb la col·laboració del Consell Comarcal del Solsonès. La següent serà la publicació d’un llibre de partitures per a piano de nivell d’iniciació amb pasdobles i ballets del Corpus i la Festa Major i del Carnaval, a càrrec de les pianistes i professores Meritxell Roure i Anna Roure, filla i neta del músic, respectivament.