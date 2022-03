El Carnaval és la festa més multitudinària de Solsona i enguany no ha estat una excepció. A més del bon seguiment de la població solsonina, el local de la festa que enguany s'ha estrenava va acollir, com a mínim, a prop de 500 persones de fora de Solsona que van voler viure el Carnaval.

«Era un any complicat perquè encara hi ha covid i no sabíem com reaccionaria la gent. Realment ens va sorprendre les ganes que tenien els solsonins de celebrar el Carnaval. Hi va haver una gran participació en els actes i en general en tot el cap de setmana i estem molt contents», afirma el president de l’Associació de Festes del Carnaval de Solsona, Gerard Argerich, a Regió7.

A més de la participació local als actes, destaca la presència de visitants durant el Carnaval. Enguany, gràcies a la posada en marxa de Lo Cal Boig, l’espai del Carnaval on s’exposen els gegants de la festa, es va poder posar xifra a part de la gent de fora que va visitar Solsona durant el Carnaval. En aquest sentit, durant els dies de la festa van passar per l’espai 500 persones de les quals gairebé tots eren de fora. Això indica que, com a mínim, prop de 500 persones van visitar el Carnaval solsoní, tot i que van ser moltes més.

Argerich assegura que el Carnaval d’enguany s’ha viscut com a una edició normal. «Potser la preparació ha estat més complicada però el dia a dia de la festa s’ha viscut com un Carnaval normal», assegura.

Pel que fa als canvis que s’han dut a terme aquest any, especialment al de la celebració d’algun dels actes més multitudinaris a la plaça del Camp, Argerich ha apuntat que «ens va sorprendre que la quantitat de gent que hi havia a la plaça del Camp potser no hauria cabut a la plaça Major». Preguntat sobre la possibilitat de mantenir aquest canvi en edicions futures, Argerich assegura que a títol personal hi mantindria el Carnaval infantil mentre que la resta d’actes els mantindria a la plaça Major.

La participació de les comparses també va ser molt destacada. Al mercat del nucli antic hi va participar el mateix nombre que en la darrera edició presencial mentre que a la rua hi van participar 840 persones. A la Sala Polivalent, per altra banda, només es va fer ple en la nit de dissabte pel que fa a les nits de concert.