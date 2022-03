Els efectes del Carnaval de Solsona es continuen notant a la comarca amb un nivell de contagis molt alt. Segons les darreres dades del Departament de Salut, la darrera setmana hi va haver 195 nous casos. En el mateix període a Manresa, que multiplica per gairebé sis el volum de població de la comarca, n’hi va haver 176.

El Solsonès es mantenia ahir com la comarca catalana amb el risc de rebrot més elevat, una posició que ja ocupava el passat dijous.

Un indicador positiu és que el risc de rebrot havia baixat dels 7.621 punts del dia 7 de març a 5.242 el dia 10, el darrer amb dades perquè Salut les facilita amb quatre dies de decalatge.

Així que hi ha hagut una baixada notable del risc de rebrot, tot i que això no li ha servit per deixar d’encapçalar el rànquing comarcal.

La velocitat de transmissió és ara de 2,01 i encara la té superior el Pallars Sobirà amb 2,22.

El Carnaval de Solsona va tenir lloc entre el 24 de febrer i el l2 de març. Abans de l’inici, del 18 al 24 de febrer es van comptabilitzar 54 casos, la setmana següent ja van ser 152 i la darrera analitzada els 195 esmentats.

Els indicadors de seguiment de l’epidèmia mantenen la tendència a la baixa a Manresa i la ciutat presenta índexs per sota de la mitjana. El nombre de nous casos setmanals és inferior a dos-cents.